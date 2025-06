Un’estate in sicurezza per il mare. Dal 21 giugno torna il ’Discobus’: "Fare festa senza rischiare la vita"

Torna il servizio di trasporto notturno verso i lidi ferraresi, il Discobus, a un costo di 5 euro per le linee 1-2-3 e 3 euro per la linea 4. Un servizio utile, sicuro e in grande crescita, come sottolineato da Stefano Vita Finzi Zalman, assessore alla mobilità: "È la quarta edizione di questo progetto, che peraltro coinvolge tanti comuni. A partire dal 21 giugno possiamo garantire un’estate serena e sicura ai giovani della città. Oltre che un mezzo di trasporto, Discobus risulta essere un simbolo rilevante della città. La novità di quest’anno riguarda la partecipazione di alcuni locali, come il Malua54 e il Barracuda, che di fatto ci aiuteranno a pubblicizzare il servizio del Discobus tramite i propri canali social, oltre all’utilizzo di locandine dedicate".

Sono stati inoltre risolti alcuni problemi sorti negli anni precedenti, tutti illustrati dal presidente AMI Marco Odorizzi: "Il Discobus avrà in servizio 4 linee di autobus, che si connetteranno con le diverse province del territorio ferrarese. La partenza è stata sposata dalla fermata del bus in via Kennedy, sostituendo dunque la partenza dalla fermata della stazione. Sarà possibile utilizzarlo dalle 22.30 di ogni sabato sera e sarà disponibile fino alle 3 di notte per il rientro in città. Siamo contenti perché è un progetto su cui abbiamo speso circa 35mila euro, a testimonianza del grande impegno di chiunque". In effetti sono state messe a disposizione una lunga serie di tratte: la Linea 1 partirà da Ferrara e si fermerà direttamente al Lido di Spina. Discorso diverso per la Linea 2, che partirà da Ariano alle 19 e passerà per Codigoro e Lagosanto fino ai lidi. La Linea 3 attraverserà Tresignana e Comacchio, con partenza da Copparo alle ore 19. In entrambi i casi il servizio sarà attivo fino a mezzanotte. Per di più è stata inserita anche la navetta di costa (Linea 4), che dalle ore 21 alle ore 23 garantirà uno spostamento sicuro da un lido all’altro. Un modo per incentivare il divertimento ma con sicurezza, che durerà fino al 10 agosto, con la sola aggiunta della notte del 14 agosto.

Un programma ben organizzato, condiviso e approvato a pieni voti sia da sia da Cristina Targa (Tper Ferrara) e da Nicola Ghedini (Presidente Cna Balneari), che ha aggiunto un’ulteriore dichiarazione: "Vedere questa partecipazione fra i Comuni e le realtà imprenditoriali è davvero bello. La sicurezza è l’aspetto principale in questi contesti, quindi io mi metterò in prima linea a pubblicizzare questo servizio, che credo fortemente si consacrerà ancora di più durante l’arco di questa estate".