Ma il bellissimo evento meritava più informazioni

Nicola

Bianchi

Quattromila partecipanti, mezza città blindata, un imponente servizio d’ordine per una grande domenica di sport all’aperto. In una parola, Straferrara. Peccato però che il bellissimo evento non sia stato pubblicizzato come meritava. Mi spiego: se gli organizzatori hanno fatto man bassa dei social – chapeau –, non pervenuti invece nelle cosiddette presentazioni istituzionali. Nella nostra città dove ogni soffio di vento passa attraverso una conferenza stampa, da Fluo Run al Comune non si è pensato di informare anche chi è lontano dai social e questa mattina si troverà, ignaro, il passaggio della manifestazione sotto casa. Peccato...