Maestri artigiani in reparto: "Calze ai bimbi ricoverati"

Il sorriso di un bambino ha un valore inestimabile, soprattutto se quel bambino è costretto, con la propria famiglia, a trascorrere le festività natalizie in ospedale. Per questo ogni anno, in prossimità dell’Epifania, i rappresentanti dell’accademia dei maestri artigiani di Ferrara si presentano aĺl’ospedale di Cona con le tradizionali calze della Befana da regalare ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria e oncoematologia pediatrica, e di chirurgia pediatrica: un piccolo dono per regalare un momento di gioia ai piccoli pazienti e rendere la loro giornata più dolce e un po’ speciale.

Ieri la tradizione, a cui i componenti dell’Accademia tengono moltissimo, si è rinnovata, e i maestri artigiani si sono presentati a Cona. Alla consegna delle calze hanno provveduto il vice presidente dell’accademia dei maestri artigiani Roberto Carion, il segretario Oderio Mangolini, il presidente di Confartigianato Ferrara Graziano Gallerani e il vice presidente di Cna Ferrara Roberto Bonora. Come sempre hanno potuto contare sulla grande collaborazione del personale medico e infermieristico presente in reparto: il dott. Vincenzo Rametta del reparto di Pediatria, la dottoressa Enrica Rossi della Chirurgia pediatrica, la dottoressa Giulia Frinzi, medico in formazione; le infermiere Nicoletta Parisi e Elena Uccellatori e l’infermiere Fabio Ferraresi, dei reparti di Pediatria e di Chirurgia pediatrica.

Dopo la toccante consegna delle calze ai bambini ricoverati, i maestri hanno ringraziato il personale del reparto che, con la propria gentilezza, ha reso ancora una volta possibile questo momento così prezioso.