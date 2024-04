Maggi inaugura una sede a San Bartolomeo in Bosco

È aperta la sede elettorale di San Bartolomeo in Bosco della lista Ferrara al Centro che sosterrà Alan Fabbri alle elezioni. Questo infopoint, come ha spiegato il capolista Andrea Maggi "vuole essere un punto di incontro per i residenti di San Bartolomeo e delle frazioni vicine, presto apriremo anche una sede in centro storico". "La nostra è una lista autenticamente civica – prosegue Maggi- composta da 31 persone che vengono dai più diversi ambiti lavorativi e professionali, uno spaccato della città per una lista che credo contribuirà in maniera determinante al successo di Fabbri. In questi cinque anni tante persone si sono avvicinate al nostro gruppo, persone che sono vicine a me da tempo e sono rimaste, insieme a volti nuovi". Maggi ha poi ripercorso gli obiettivi raggiunti dal 2019: "Risultati sotto gli occhi di tutti su lavori pubblici e sport, le mie deleghe, ma anche in tutti gli altri aspetti. Ferrara è davvero cambiata e deve migliorare e cambiare ancora, abbiamo aperto cantieri, avviato iniziative e rilanciato il turismo. Con la squadra che sosterrà Fabbri, 180 persone per sei liste credo ci saranno ottimi risultati". Presente anche il sindaco Fabbri: "È sempre bello inaugurare un punto elettorale, oggi si usano mezzi come i social, la carta stampata, i media, l’infopoint elettorale però lega alle persone, c’è contatto diretto con i cittadini che daranno la loro fiducia. Negli ultimi cinque anni, abbiamo realizzato buona parte di un programma elettorale complesso, con manutenzioni ordinarie e straordinarie del Comune, comprese strade e marciapiedi. Anche nel mondo dello sport stiamo cercando di superare il gap esistente con altre realtà con nuovi investimenti. Abbiamo portato avanti un lavoro importante sulle frazioni, domani aprirò la campagna elettorale a Marrara, dove nel 2019 dichiarai la mia candidatura, con un’ampia coalizione di centrodestra dove già allora ’Ferrara Cambia’ diede lo scacco matto per arrivare al ballottaggio". Parola d’ordine il lavoro: "Creeremo un programma ad hoc per l’impresa, sono stanco del pessimismo che aleggia nell’opposizione: dire che non accetto confronti è sbagliato, non li accetto con chi mi denigra a prescindere, per come sono e per quello che faccio".

l. b.