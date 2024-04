Maggi presenta i candidati: "Civici e moderati con Fabbri". E il sindaco: "Un confronto?. Non certo con chi mi offende"

"Una lista civica e moderata al fianco di Alan Fabbri". Con questi presupposti l’assessore ai lavori pubblici e allo sport Andrea Maggi ha presentato i 32 candidati di ‘Ferrara al Centro’, lista che nel 2019 col nome di ‘Ferrara Cambia’ prese l’8,3% dei voti, un risultato importante e inaspettato che contribuì in maniera decisiva all’affermazione del centrodestra. A distanza di cinque anni, Maggi intende proseguire nel solco di quanto messo in campo nella storica tornata elettorale che consegno la città alla giunta Fabbri dopo 73 anni di guida del centrosinistra.

"Siamo una lista squisitamente civica, nessuno dei nostri candidati ha maturato esperienze politiche – spiega l’assessore ai lavori pubblici -. Da parte mia, mi rimetto in gioco continuando un’avventura fantastica iniziata nel 2019: come molti sanno non vengo dalla politica, non sono mai stato iscritto a un partito e mai mi iscriverò in futuro. Ritenevo che Ferrara avesse bisogno di un cambiamento, e in questi anni abbiamo cercato di darle un nuovo volto: abbiamo messo mano a tanti palazzi storici, ci sono più di cento cantieri in corso. Penso al palazzetto dello sport in zona Foro Boario, alla riqualificazione di un aeroporto su cui andremo ad investire 8 milioni di euro, alla Prospettiva, alla Sala Estense e a Piazza della Repubblica. Un complesso di opere che sta cambiando il volto della città: con il Pnrr abbiamo intercettato una somma che supera i 100 milioni di euro, stiamo intervenendo in tantissimi ambiti".

Al fianco di Maggi il sindaco Alan Fabbri: "Nel 2019 decidemmo di aprirci subito al civismo, per me questa lista moderata è un valore aggiunto. Grazie al lavoro dell’assessore Maggi abbiamo risanato il Gad e la Darsena, un lavoro che penso sia sotto gli occhi di tutti, nonostante i due anni di pandemia ci abbiano condizionato parecchio".

Dal sindaco non manca un attacco al rivale Fabio Anselmo, che nei giorni scorsi si era presentato a Marrara a un evento pubblico dello stesso sindaco: "Non accetto il confronto pubblico con una persona che nel 2021 a mezzo stampa disse che mi sarebbe servita una terapia psicologica di sostegno adeguata. Una dichiarazione arrogante, fatta da chi si sente sempre dalla parte della ragione: se mi chiederà un appuntamento glielo potrò dare, da cittadini ragioneremo insieme su determinati temi. Ma un confronto da chi mi offende non lo accetto".

Di seguito i candidati della lista ‘Ferrara al Centro’: Roberto Bergamini, Fabrizio Berveglieri, Giulia Bettarelli, Fabio Livio Bianchi, Annalisa Bilotta, Maria Cristina Borgatti, Alfredo Calura, Antonella Camilli, Guido Casaroli, Valentino Caselli, Gabriele Cavallo, Giorgio Cavicchioni, Carlotta Ceruti, Elisabetta Cinchini, Stefania Gallini, Antonella Losenno, Riccardo Mantovani, Caterina Natali, Marco Nonato, Ruggero Osnato, Silvia Passarotto, Fabrizio Pirani, Cristina Popa, Marcella Roma, Enrico Scarazzati, Damiano Spalluto, Federica Taranto, Giuseppe Ucci, Gianmarco Vaccari, Sandro Valieri, Daniela Vivarelli.

Jacopo Cavallini