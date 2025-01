Maialini abbandonati in cerca di una casa

di Claudia Fortini

Maialini da compagnia in cerca di adozione. Quattrodici esemplari erano stati abbandonati da ignoti il 28 dicembre scorso. Vagavano, divisi in due gruppi, nella zona artigianale di Vigarano Pieve. Si è risolta ieri mattina, dopo sei giorni, la loro cattura e la messa in sicurezza. Il Comune di Vigarano stanzierà un contributo per il sostegno dei maialini fino a che non verranno adottati. "Ora i dieci esemplari hanno raggiunto i quattro che erano stati catturati nei giorni precedenti – conferma l’assessore all’ambiente Francesca Lambertini –. Sono al sicuro a Codigoro e sono disponibili per essere adottati. Sono maialini considerati animali da compagnia ma non è possibile tenerli in appartamento o alla stregua di animali domestici – sottolinea subito –. Hanno bisogno di spazio, pertanto la loro collocazione ideale è all’interno di una corte agricola".

Da qui le indicazioni per poterli adottare: "Tutti gli esemplari verranno microchippati e i maschi verranno sterilizzati – spiega l’assessore –, solo dopo questi interventi si potrà procedere con le pratiche di adozione per un massimo di due esemplari. Per chi fosse interessato è possibile contattare il servizio veterinario dell’Ausl di Ferrara al numero 0532-235982. Dopo aver portato via i primi quattro esemplari, fra cui una scrofa gravida, il gruppo più consistente costituito da dieci maialini è stato abilmente confinato all’interno di una costruzione non utilizzata da anni che è servita da riparo e da punto di cattura. E’ stato risolutivo l’intervento dei coadiuatori provinciali, aiutati da un artigiano locale, che con abilità sono riusciti a fare confluire tutti gli esemplari all’interno del fabbricato mettendoli in sicurezza in attesa del trasferimento, avvenuto poi ieri.

"E’ stato organizzato in collaborazione con il servizio veterinario dell’Ausl di Ferrara, la Polizia provinciale e l’associazione ‘Amici degli animali di Ravenna’ sezione di Codigoro – spiega ancora Lambertini – che insieme con l’agricoltore che aveva custodito temporaneamente i maialini abbandonati, si sono occupati del trasferimento senza arrecare danno agli animali". "Questa vicenda, nata dal gesto sconsiderato di qualcuno che ha abbandonato i primi esemplari, – chiosa il vicesindaco Mauro Zanella – si è conclusa grazie alla collaborazione fra tutti gli enti coinvolti che hanno lavorato, ognuno per la sua competenza, in sinergia per raggiungere l’obbiettivo di tutelare gli animali e di garantire la sicurezza e la salute pubblica".

Da qui i ringraziamenti: "Vogliamo ringraziare per la collaborazione – conclude il vicesindaco – il personale del servizio veterinario dell’Ausl di Ferrara , il personale della Polizia provinciale di Ferrara, l’associazione ’Amici degli animali di Ravenna’ che si prenderanno cura dei maialini, la nostra Municipale, e in particolar modo i coadiutori che sono riusciti a mettere in sicurezza gli animali rendendo possibile la positiva conclusione di questa vicenda". Adesso si attendono le adozioni.