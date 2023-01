Malore fatale nel garage a Renazzo (Ferrara), muore a 59 anni

Malore fatale nel garage, muore a 59 anni

Renazzo (Ferrara), 29 gennaio 2023 – Era in garage, nella sua abitazione di via Lunga a Renazzo, quando un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. È morto così ieri pomeriggio all’età di 59 anni Andrea Ardizzoni, figlio di Cloe Govoni, uccisa, durante una rapina nella sua casa di Renazzo il 6 Novembre 2015. Due ragazzi rumeni quella notte entrarono in una villetta di campagna sperando di potersi accaparrare un ricco bottino ma, dopo essere stati colti in fragrante dall’anziana padrona di casa, l’ottantaquattrenne ex insegnante in pensione e da sua nuora, la cinquantatreenne Maria Humenic che da tempo l’accudiva; massacrarono di botte le due malcapitate. Fu proprio la badante di Cloe a riuscire a chiamare i soccorsi. Entrambe furono portate d’urgenza all’ospedale, ma per l’anziana ogni tentativo dei medici di salvarle la vita si rivelò vano, morì pochi giorni dopo il ricovero al Sant’Anna di Cona a causa delle gravi ferite subite durante la barbara aggressione.

Un dolore straziante causato dalla perdita della madre che si era sempre portato nel cuore il figlio, Andrea Ardizzoni, che ieri ha raggiunto la donna in cielo. L’uomo stava svolgendo qualche lavoretto nel proprio garage quando un malore improvviso lo ha stroncato. A nulla è valsa la disperata corsa contro il tempo dei sanitari: il suo cuore aveva già smesso di battere. Sul posto, come da prassi, hanno effettuato un sopralluogo i carabinieri della compagnia di Cento. L’unica ipotesi è quella della morte naturale. Presumibilmente Ardizzoni sarebbe stato colpito da un infarto che non gli ha lasciato scampo.