Ferrara, 5 gennaio 2019 - Non ce l'ha fatta Marco Cocchi, vice presidente del Kleb che oggi pomeriggio a Mantova, mentre la sua formazione di serie A2 giocava a pochi metri da lui, si è improvvisamente accasciato a terra, colto da malore. Il canestro di Baldassarre a dieci secondi dalla sirena ha consegnato al Kleb due punti d’oro nella delicata trasferta, ma la vittoria nulla ha potuto nei cuori dei tifosi, mentre si diffondeva la notizia che Cocchi, trasportato d'urgenza in Rianimazione a Mantova, non ce l'aveva fatta.

Tutto è successo nel terzo parziale della partita, trasmessa in diretta tv su SportItalia, quando Cocchi, che era a bordo campo al fianco del presidente estense Francesco D’Auria, si è accasciato all’improvviso. Sono stati istanti di grande paura, la partita si è subito interrotta e il dirigente soccorso con massaggio cardiaco e defibrillatore prima di essere condotto in ospedale a Mantova. Dove, di lì a poco, è morto.