Mare, prove generali La pioggia non ferma famiglie e giovani

In un tempo dispettoso fatto di sole, schiarite e qualche scroscio di pioggia non è mancata qualche temeraria che ieri pomeriggio, allo stabilimento balneare Chalet del Mare a lido della Nazioni, ha aperto l’ombrellone per quattro chiacchiere con le amiche in riva al mare. Mentre una coppia si è buttata tra le onde. Follie del meteo che non ha fermato famiglie e giovani che hanno raggiunto i sette lidi. Bene i numeri nei ristoranti, bisogna aspettare per vedere popolate le spiagge.

"Siamo aperti già da marzo – spiega Gianni Nonnato, titolare dello Chalet del Mare e presidente del consorzio Nazioni –. Insieme al bagno ’Orsa Minore’ siamo stati i primi stabilimenti ad aprire sul nostro litorale. L’obiettivo è quello di andare oltre i flussi turistici legati alla stagione balneare per offrire ai villeggianti un luogo di relax e divertimento per un periodo ben più lungo". Ieri non è andata male nonostante lo sgambetto del maltempo, alla fine è stata una prova generale, una ’prima’ in attesa del prossimo weekend quando si aprirà con la Pasqua la stagione. "Abbiamo già numerose prenotazioni per il ristorante e, se il tempo ci accompagna, per la spiaggia". Ombrelloni e lettini sono già pronti ad accogliere i turisti. "Siamo aperti al 100%", sottolinea con un pizzico d’orgoglio. Conto alla rovescia per la Pasqua anche al Trinidad, sempre a Nazioni, al timone c’è Umberto Fogli, 45 anni. Che mette in luce un nodo ormai cronico, la mancanza di personale. "Siamo in difficoltà, non riusciamo a trovare alcune figure", annuncia il titolare dello stabilimento con spiaggia attrezzata anche per i cani.

Se la domenica ha frenato un po’ gli arrivi per il tempo capriccioso, solito pienone invece sabato sera. Nicola Ghedini, gestore del Bagno Kursaal Lido di Spina, presidente dei balneari della provincia di Ferrara per Cna, era aperto anche ieri in barba alle nuvole. Non c’è stato l’assalto ma non sono mancate le presenze tra i tavoli del bagno Astor di Giuseppe Carli, presidente dell’associazione stabilimenti balneari di Porto Garibaldi. "Meno presenze del solito ieri – precisa –, ma è normale prima di Pasqua e con qualche nuvola di troppo". E’ una certezza lo storico bagno Kelly, a lido di Volano.

La titolare Gianna Biolcati, la sua storia è una pagina del turismo, ha fatto come al solito il tutto esaurito tra il profumo di cozze e vongole.

Mario Bovenzi