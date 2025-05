’Mario Forever’, tre serate di musica. In ricordo del dottor Parmeggiani

“Mario Forever 2025” tre serate di musica, memoria e comunità a cura della Fondazione Zanandrea. Oggi, domani e domenica la Fondazione don Giovanni Zanandrea vi invita alla 2° edizione del “Mario Forever”, una festa aperta a tutti, pensata per celebrare con musica e convivialità il ricordo del dottor Mario Parmeggiani, figura amatissima nella comunità. L’appuntamento è dalle ore 18 alle 24 nel suggestivo Giardino Zanandrea (situato davanti alla pinacoteca civica), cuore verde della città: tre serate gratuite all’insegna della cultura, dell’inclusione e del divertimento. Ogni sera, dalle 19, il palco ospiterà un programma musicale vario e coinvolgente: venerdì si parte con i Rusty Hammers, seguiti dalla Senzatoni Band; sabato sarà la volta del DJ set di DJ Ghello, resident dell’ormai storica discoteca Arlecchino, con una selezione di funky e soul; domenica si chiude in bellezza con il Corpo Bandistico Renazzese e la Emmecolletti Band, gruppo simbolo della scena musicale locale. Non mancheranno i momenti conviviali: ogni sera sarà attivo uno street food corner e, dalle 18, sarà operativo il bar. Sarà inoltre allestita un’area espositiva dedicata alla memoria di Mario, con oggetti, immagini e racconti che ne ricostruiscono la storia familiare, personale e musicale. L’iniziativa si inserisce nel più ampio impegno della Fondazione Zanandrea, da oltre un secolo al fianco delle persone con disabilità e promotrice di progetti innovativi come Freed-Home e numerose attività culturali.