Masi Torello resiste per un tempo, poi si arrende

Lagaro1Masi torello0

LAGARO: Giuliani, Simonazzi, Atzeni, Ravaglia, Badiani, M. Gabrielli, Innocenti, Vitali G., Borghesi (37’ st Lamma), Romeo (42’ st Sabbi), Vitali M. (16’ st Gentilini). A disposizione: Crocco, Serra, Masini, Aboutaoufik, Baldi, L. Gabrielli. All.: Bolognesi.

MASI TORELLO: Broccoli, Tosse, Fiore, Mazzoni (45’ st Nardini), E. Quarella (48’ st Vidali), Cattin, Ghali (8’ st Maione), Boschini, Toffano (17’ st Maistrello), Nannini (40’ st Parmeggiani), Chiossi. A disposizione: Gherardi, T. Quarella, Baldon, Marangon. All.: Lega.

Arbitro: Gjuzi di Bologna.

Rete: 36’ st Vitali G. (L).

Note: ammoniti: Borghesi (L), Mazzoni (M), Ghali (M), Maione (M).

Successo del Valsetta Lagaro, che con il goal di Vitali Gabriele nel secondo tempo riporta i padroni di casa ai tre punti, il Masi Torello torna a casa a mani vuote e rimane in brutte acque. Il Valsetta con una sorprendente stagione in corso ospita il Masi, che deve provare a tutti i costi a fare risultato.

Primo tempo - le formazioni nei primi dieci minuti si limitano a studiarsi senza offendere. La partita è fisica ed equilibrata, si gioca molto a centrocampo. I locali iniziano a farsi sentire dal 21’, punizione dalla trequarti di Romeo tagliata forte sul secondo palo, testa di Badiani, Broccoli blocca. Al 25’ Ravaglia per Vitali G che trova il fondo, crossa per Vitali M che calcia a botta sicura ma la sfera sbatte sul palo interno. Finisce il primo tempo con poche occasioni da entrambe le parti.

La ripresa si trasforma in un assedio del Valsetta, che alza ritmo e baricentro. Al 5’ la bomba di Vitali G chiama Broccoli alla respinta, come al 25’ sul tiro da fuori di Romeo. I locali incessanti continuano a offendere, il goal è nell’aria. La pressione dei padroni culmina al 37’, con Romeo che recupera palla a centrocampo, serve in verticale Gentilini che con un tocco trova sempre Vitali G: l’8 la sblocca con il diagonale perfetto, imparabile anche per Broccoli.