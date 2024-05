Maxi tamponamento. Code e disagi sull’A13

Disagi e code interminabili sull’A13 a causa di un maxi tamponamento, che ha coinvolto sei auto. È accaduto ieri mattina, sull’autostrada in direzione di Bologna: si è verificato un grave incidente stradale che ha coinvolto diversi mezzi tra i caselli di Ferrara Nord e Ferrara Sud. La serie di tamponamenti tra diverse auto e furgoni, ha causato notevoli rallentamenti e code lungo l’autostrada. L’incidente, con dei tamponamenti a catena in cui sono rimaste coinvolte, come detto, vetture e altri mezzi, è stato descritto come una carambola impressionante. Il maxi tamponamento non ha fortunatamente portato a conseguenze fatali. Sono ricorse alla cure dei sanitari soltanto due persone che hanno riportato ferite lievi. Le operazioni di soccorso sono state tempestive, con l’intervento del personale del 118, dei vigili del fuoco e della polizia stradale di Altedo, che hanno lavorato congiuntamente per gestire la situazione e normalizzare la circolazione il prima possibile. Durante le operazioni di soccorso e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica e le cause dell’incidente, il traffico è stato deviato su una sola corsia. Il che ha inevitabilmente provocato lunghe code e notevoli disagi per gli automobilisti coinvolti. La situazione di emergenza ha richiesto una coordinazione efficace tra le diverse forze di intervento sul posto. La polizia stradale ha dovuto lavorare alacremente per riportare il traffico alla normalità. a scatenare il max tamponamento, probabilmente, una banale distrazione.