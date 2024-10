Medio Oriente in fiamme: "Hamas, Hezbollah, Houthi organizzazioni paramilitari. Non si tratta con loro"

"Ieri mattina c’è stata l’audizione con i ministri Crosetto e Tajani sul conflitto arabo israeliano che, con l’ingresso delle forze israeliane in Libano e l’attacco missilistico dell’Iran, si sta allargando sempre di più", sottolinea l’onorevole Mauro Malaguti, componente della Commissione Difesa. Le opposizioni chiedevano il dibattito in aula

Una richiesta legittima?

"Sì ma essendo il dibattito in aula rivolto all’esterno, dove, come già accaduto si sarebbe scatenata una bagarre politica, i ministri hanno preferito svolgerlo in un contesto che consentisse una interlocuzione più costruttiva tra i deputati di tutti i partiti che si occupano dell’argomento, come i componenti delle commissioni Esteri e Difesa".

Tutte le forze politiche condannano l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ma si imputa al Governo di non aver mai dimostrato la stessa determinazione nel condannare la violenta reazione dell’esercito israeliano a Gaza, questi i motivi anche delle manifestazioni pubbliche in favore della Palestina, cosa ne pensa?

"Il Governo ha sempre lavorato per una de-escalation del conflitto e ha chiesto a Israele di tutelare il più possibile i civili, ma non si può paragonare un esercito regolare di uno stato democratico con gruppi terroristici. Hezbollah non sono l’esercito libanese e non rappresentano lo stato libanese che, purtroppo per la sua debolezza, li subisce. Tutte le guerre sono ‘sporche’ ma quella in Medio Oriente lo è in particolare, Hamas, Hezbollah, Houthi sono organizzazioni paramilitari islamiste che mirano alla distruzione di Israele. Quando si nascondono ordigni in abitazioni civili, ospedali e ci si mischia alla popolazione civile, anche usandola come scudo, la si mette a rischio".