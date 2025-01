Melgrati in uscita verso il prestito alla Lucchese

Non erano previsti interventi nella batteria dei portieri nel corso del mercato di riparazione, invece anche tra i pali le porte sono girevoli. Riccardo Melgrati infatti è vicinissimo alla Lucchese, che lo dovrebbe prendere in prestito fino al termine della stagione. A quel punto, l’estremo difensore rientrerà a Ferrara, dove la scorsa estate ha sottoscritto un contratto biennale (fino al 30 giugno 2026) col club di via Copparo).

Del resto, il portiere proveniente dal Lecco non era certo venuto in biancazzurro per fare la riserva. Anzi, a inizio campionato le gerarchie tra i pali erano piuttosto chiare, con Melgrati titolare, Cesare Galeotti secondo e Marco Meneghetti terzo portiere. Le cose sono proseguite in questo modo per 13 giornate, con Melgrati che però non ha mai fornito le certezze che ci si aspettavano da un numero 1 della sua esperienza. Dopo il poker incassato sul campo della Ternana e 26 gol subiti in 13 partite, mister Dossena ha ritenuto opportuno concedere una chance a Galeotti che dopo aver pazientemente atteso il proprio momento ha risposto presente come accaduto la stagione precedente. Dalla partita casalinga col Pineto a oggi, negli ultimi tre mesi il portiere ferrarese è diventato titolare inamovibile.

Sabato scorso ha sulla coscienza il gol dell’ex Contiliano sul campo del Carpi: un errore significativo, ma che nel corso di un campionato ci può stare. Evidentemente però a Melgrati il ruolo di secondo portiere cominciava a stare stretto, così è spuntata la possibilità di trasferirsi alla Lucchese che a quanto pare ha messo d’accordo tutti. Il portiere classe 1994 curiosamente approderà in una squadra destinata a lottare fino alla fine per evitare i playout, proprio come la Spal. A questo punto, la squadra di Dossena non potrà certo restare con soli due estremi difensori in organico.

È scontato quindi che il club di via Copparo si muoverà per ingaggiare un altro portiere, a seconda delle opportunità che si presenteranno una potenziale alternativa a Galeotti oppure un classico secondo. Ancora in alto mare le altre operazioni, dal centravanti a un eventuale innesto in linea mediana che risulta però legato all’eventuale partenza di Igor Radrezza. Il sogno è che arrivino dei rinforzi adatti a centrare l’obiettivo salvezza. Ma sono tanti i nodi da sciogliere in chiave mercato.

