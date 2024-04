’Memorie del popolo’, la storia della Resistenza nella provincia

Su iniziativa della sezione Anpi intercomunale ‘Carlo Sartori’ (Copparo, Jolanda di Savoia, Riva del Po, Tresignana), domenica alle 10.30 alla Galleria civica ‘Alda Costa’ di Copparo sarà presentato ‘Memorie dal popolo - Emancipazione, partecipazione, educazione: le Case del Popolo a Ferrara prima e dopo il fascismo’. Dopo l’introduzione di Chiara Bertelli (Legacoop Estense), seguiranno la presentazione a cura di Antonella Guarnieri (ricercatrice storica e vice presidente Anpi provinciale) e di Giacomo Locci, regista del podcast ‘I fantasmi della bassa’, racconto in audio dello scontro fra gli agrari della provincia di Ferrara e i braccianti organizzati in leghe e cooperative, e la proiezione del documentario ‘Memorie dal popolo’, regia di Rita Bertoncini, in collaborazione con Cinzia Romagnoli, co-ideatrice del progetto e autrice dei testi: un viaggio in bicicletta attraverso la provincia di Ferrara che ci accompagna alla scoperta di luoghi e volti del passato. Un periodo della storia del ‘900 viene qui raccontato attraverso l’esperienza delle Case del Popolo nel ferrarese, dalla violenza squadrista al dopoguerra, con l’obiettivo di preservare la memoria storica e valorizzare questi luoghi. Il progetto è promosso da Legacoop Estense, Anpi e Arci, e realizzato con la collaborazione di numerosi partner, e sostenuto da un finanziamento della Regione. L’ingresso è gratuito.

Valerio Franzoni