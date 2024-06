Mille Miglia 2024 a Ferrara: la sfilata delle auto d’epoca in centro

Ferrara, 15 giugno 2024 – Una mattina davvero speciale per Ferrara. A partire dalle 6 circa il passaggio delle 118 auto del ‘Ferrari Tribute 1000 Miglia’ a bordo di autovetture soprattutto moderne e dal Convoglio Green.

Alle 7.09 è stata la volta del passaggio in piazza Trento Trieste della 42esima rievocazione storica della Mille Miglia ‘Memorial Cesare Borsetti’, quinta e ultima tappa, dove si è tenuto il controllo timbro dei partecipanti. Il tutto accolto da una buona cornice di pubblico arrivato per ammirare e applaudire il passaggio della Mille Miglia.

In totale 421 capolavori di design e meccanica, OM, Bugatti, Aston Martin, Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Mg, che hanno poi proseguito per Corso Martiri della Libertà, Corso Giovecca, via Montebello, Via Cortile, Piazza Ariostea. Qui si sono tenute le prove cronometrate. Al termine il corteo delle auto storiche ha transitato da Corso Porta Mare, piazzale San Giovanni, Via Gramicia, Via Bacchelli, Via Canapa, Via F.lli Rosselli, Via Bentivoglio, Via Maragno, Via Padova per attraversare il ponte sul Po, poi lungo il territorio polesano veneto e in parte sull'argine del Po, arrivando nel mantovano e provincia di Verona. La tappa si conclude poi in serata a Brescia.