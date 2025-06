Minaccia di gettarsi nel Po, giovane salvata dalla polizia

Ferrara, 1 giugno 2025 - Minaccia il suicidio, giovane salvata dalla polizia a Ferrara. La donna aveva detto a un familiare di volersi gettare nel fiume Po. Sul posto sono intervenuti gli agenti che l'hanno salvata. Dopo alcuni passaggi sugli argini del fiume, gli agenti - su indicazione di un automobilista - si sono recati sul ponte carrabile che permette di attraversare il Po dove la giovane era stata segnalata in compagnia di altri passanti. Una volta raggiunta, la ragazza - in evidente stato di alterazione - è stata messa in sicurezza dai poliziotti e poi affidata alle cure dei sanitari.