Mobilità e benessere, patto tra Fiab e Recui

L’educazione e la mobilità attiva sono elementi fondamentali per il benessere delle nostre città. È su questo principio che poggia l’accordo quadro siglato tra Fiab-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e Recui-Rete delle cattedre Unesco italiane per lo sviluppo di progetti condivisi a favore dei territori e delle persone che li abitano, finalizzati alla promozione di uno stile di vita attivo a partire dalle scelte di mobilità. "L’idea di osservare il territorio e le comunità che lo abitano significa ripensare al welfare e al wellbeing insieme, riportando il tema della salute non solo a un’assenza di malattia, ma alla capacità di vedere se stessi nello spazio circostante e nel tempo" ha detto il portavoce Recui Patrizio Bianchi al momento della firma dell’accordo, avvenuta in occasione dell’evento Education, science and culture of mobility and wellbeing in our cities, ospitato dalla Cattedra Unesco ‘Education, growth and equality’ dell’Università di Ferrara.

"La città è indubbiamente una delle migliori invenzioni dell’homo sapiens anche se, dopo quasi ottomila anni, è stata trasformata negli ultimi 50-60 anni in una realtà patogenica, soprattutto per i bambini e per gli anziani – ha aggiunto Andrea Lenzi, professore della Cattedra Unesco ‘Education and research for improved urban health and wellbeing in cities’ dell’Università La Sapienza di Roma –. Una delle terapie più semplici e meno costose per contrastare questa situazione è camminare o muoversi in bicicletta". Che la mobilità attiva e sostenibile sia una soluzione imprescindibile per le aree urbane è un concetto ben noto a Fiab, come ha sottolineato il presidente Alessandro Tursi: "Rendere le città a misura di bicicletta significa renderle accessibili, non solo come destinazione del tempo libero ma anche per la formazione più qualificata e per le migliori opportunità lavorative. La bici è, inoltre, uno strumento di inclusione socio-economica, laddove invece le città a misura di auto sono diventate sempre più invivibili ed escludenti". In linea con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2023, Fiab e Recui riconoscono l’importanza di promuovere azioni per contrastare il cambiamento climatico e per la tutela dell’ambiente.