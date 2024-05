Molini Pivetti al Salone di Parma con show-cooking di pasta e pizza

CENTO

Molini Pivetti, storica azienda renazzese specializzata nella produzione di farine di alta qualità dal 1875, sarà presente a Cibus 2024, il Salone internazionale dell’alimentazione in programma alle Fiere di Parma, da oggi a sabato, facendo conoscere le numerose referenze dedicate all’industria, al food service e alla Gdo, anche attraverso le testimonianze di professionisti e agricoltori legati all’azienda. Per questa edizione, la Molini Pivetti ha in programma un fitto calendario di show-cooking per realizzare pizza e pasta fresca con le diverse tipologie di farine professionali, facendo degustare le prelibatezze ottenute con gli impasti ideati dal team dei tecnici esperti. Se le farine restano le protagoniste al Cibus, è pur vero che l’impegno di Molini Pivetti si declina sui 4 pilasti del Manifesto per la sostenibilità: agricoltura, territorio, responsabilità, squadra. Di qui l’importanza di comunicare i valori della terra, della buona coltivazione e delle persone che vi si dedicano: lo stand ospiterà un originale Green Corner per dare luogo a dirette online sui canali social "Pivetti Green Speech" testimoniando, attraverso le storie e le esperienze di chi collabora con Molini Pivetti, l’attenzione quotidiana verso il rispetto dell’ambiente e le buone pratiche dell’ecosostenibilità e alcuni agricoltori della filiera "Campi Protetti Pivetti" senza i quali non sarebbe possibile ottenere la qualità certificata, 100% emiliana da "filiera corta" e controllata delle farine Gran Riserva e la totale tracciabilità.

Alle dirette Pivetti Green Speech si parlerà del connubio tra la tradizione agricola e l’innovazione digitale con il progetto sviluppato in collaborazione con xFarm Technologies per la filiera del grano tenero Campi Protetti Pivetti attraverso la tracciabilità, la sostenibilità e l’efficienza della produzione, "dal campo alla tavola". Azienda che, sensibile verso l’ambiente ha aderito al progetto Saving Bees per preservare il pianeta e la biodiversità, con un focus particolare sulla protezione delle api selvatiche e degli impollinatori, con un Oasi apistica che sta supportando. Si mostrerà anche con "Adotta un campo di grano", rivolto alle scuole d’infanzia e primarie, e sarà occasione per la presentazione del secondo Report di sostenibilità di Molini Pivetti.