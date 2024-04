Monitoraggio sull’avifauna. Gli esperti a confronto

COMACCHIO

‘Progetti di ricerca e di tutela di Asoer (Associazione ornitologi dell’Emilia-Romagna) per l’avifauna nel Parco regionale del Delta del Po e in Regione Emilia-Romagna’. Sarà questo il tema affrontato nel seminario in programma domenica dalle 9.30 nella sala degli Aceti della Manifattura dei Marinati di Comacchio Strategie di conservazione del patrimonio naturale nel Parco del Delta del Po, monitoraggi e censimenti consentiranno, nell’ambito del convegno, di tracciare un quadro complessivo, a volo d’uccello, sull’avifauna nel Parco e nella Regione Emilia-Romagna.

L’appuntamento segue di pochi giorni il seminario ‘Gli uccelli delle campagne’, realizzato dal Parco del Delta del Po nell’ambito del progetto Life Perdix (che mira al recupero e alla conservazione della starna italica), nel corso del quale erano stati forniti gli esiti del monitoraggio, certificato da esperti, che ha restituito il dato relativo alla progressiva diminuzione di alcune specie nell’area indagata. E sempre nell’ambito del progetto Life Perdix si inserisce il seminario di domenica che vedrà alternarsi una serie di interventi: Massimiliano Costa (direttore dell’Ente Parco del Delta del Po) parlerà di ‘Strategie di conservazione del patrimonio naturale nel Parco regionale del Delta del Po Emilia-Romagna’; Andrea Ravagnani (Asoer Odv) presenterà i ‘Primi risultati e indicazioni dei censimenti mensili effettuati nel comprensorio delle Valli di Comacchio’, mentre Roberto Tinarelli (Asoer Odv) relazionerà sul ‘Monitoraggio delle popolazioni nidificanti di pavoncella, tortora selvatica e allodola in aree campione dell’Emilia-Romagna’. E ancora, il gruppo di lavoro Ispra parlerà del ‘Progetto Combi: un Piano di monitoraggio per gli uccelli in Emilia-Romagna); Mauro Ferri (Asoer Odv) si concentrerà su ‘San Petronio tutela la biodiversità: risultati e ricadute nel periodo 2016-2022’ e Franco Sacchetti presenterà ‘Ornitologia a fumetti: la nuova edizione di Dove i rondoni vanno a dormire’. Per informazioni: Parco Delta del Po, 0533-314003; per iscrizioni: https://forms.gle/sFug9xByUVu6n2av9; https://www.lifeperdix.eu/. Al pomeriggio, sempre alla Manifattura dei Marinati, si terrà anche l’assemblea annuale dei soci di Asoer Odv.

Valerio Franzoni