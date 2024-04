Movimento paralimpico, gli atleti incontrano gli studenti

Un nuovo incontro con le scuole superiori di Ferrara dal titolo “Storia e Cultura del Movimento Paralimpico – Percorso didattico verso Sport Is Live/Life “ricordando Fabio Falchetti” si svolgerà stamattina dalle 10 alle 12.30 alla Sala Estense. Si tratta di un’iniziativa nata dopo la positiva esperienza del 2023, quando l’organizzazione di Sport Is Live/Life ricordando Fabio Falchetti ha deciso di affiancare alla ormai tradizionale giornata di sport paralimpico ed inclusione sociale, una serie di incontri preparatorie nelle scuole, svolti dal delegato CIP Giuseppe Francesco Alberti e da Mirko Rimessi, che ha coinvolto 10 istituti e quasi 500 studenti. Stamattina tra gli ospiti il prefetto Massimo Marchesiello e importanti atleti paralimpici quali Federico Mancarella, medaglia di bronzo Paralimpica nella canoa sprint KL2 a Tokyo 2020, Luca Lunghi, para-canottiere olimpionico a Rio 2026, Gouda Said Hessan Karim, nuotatore paralimpico, Azzurra Bovina Bambini, para-powerlifter, e Seif Eddine Gasmi, canoista paralimpico azzurro.