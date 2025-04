Muore improvvisamente a 53 anni. Lascia la moglie e il figlio sedicenne

Si è spento improvvisamente ieri pomeriggio nella sua abitazione di Codigoro Giovanni Zanella (nella foto), a soli 53 anni. Ancora non chiare le cause, forse un malore. Lascia l’amata moglie Barbara e il figlio sedicenne Niccolò che gioca a calcio. Lavorava nella ditta del padre Giovanni, in via I maggio a Codigoro, che si occupa di vendita di macchine e ricambi per l’agricoltura. Aveva una passione sfrenata per la musica e con alcuni amici formavano da quasi tredici anni i TSP, gruppo nel quale Giovanni suonava.