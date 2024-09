Nasce la consulta dedicata alle donne

Nasce la Consulta delle donnedi Argenta. Sorge dalla volontà di proseguire un percorso iniziato grazie al progetto “Argenta 2030” per promuovere le azioni dell’Agenda ONU 2030. Gli obiettivi e le finalità sono molteplici: il primo è il sostegno a progetti e iniziative territoriali per perseguire educazione e formazione della cittadinanza alla cultura di non discriminazione, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale delle donne. Inoltre: diffusione dell’esemplarità delle personalità femminili distintesi nel campo della scienza, della filosofia, della storia, dell’arte, della cultura, dell’impegno sociale e nel mondo del lavoro, dell’impresa, dello sport, della politica, delle istituzioni, organizzazione di attività culturali, sociali e di iniziative volte al contrasto della discriminazione di

genere e collaborazione ad attività di sostegno alle donne per la loro piena emancipazione, anche nell’ottica del contrasto della violenza di genere. Possono presentare istanza di adesione, le donne di età anagrafica minima di 16 anni compiuti al momento di presentazione dell’istanza, residenti nel territorio comunale di Argenta.