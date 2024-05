"Non abbiamo poltrone da dividere. Una squadra in maggioranza rosa"

"Sono orgogliosa di presentare la squadra di Siamo Poggio 2024: componente fondamentale dell’impegno che ci proponiamo per il nostro territorio". Così la candidata sindaca di Poggio Renatico, Francesca Bergami ha presentato ieri la lista che la sostiene. "Un gruppo eterogeneo che trova il suo valore nella sinergia di diversità e nell’apporto di tutti – ha rimarcato –. Siamo civici, non abbiamo linee di partito da seguire o poltrone da dividere: siamo noi per come ci vedete. Siamo vari per età, competenze e sensibilità e ognuno rappresenta una componente del nostro paese e della nostra società. Mi fa piacere citare in quest’ottica, e nel segno dei principi di autentica integrazione, la candidatura della nostra Ayesha, una ragazza cittadina italiana di origine pakistana. Voglio inoltre segnalare la prevalenza della componente femminile: 7 donne e 5 uomini di questa fantastica squadra". In lista figurano Elena Benazzi, dipendente ai servizi sociali dell’Unione dei Comuni Modenesi Area Nord; Daniele Benini di Gallo Basket e impegnato in Protezione civile; Silvia Bravi, restauratrice di Beni Culturali e inserita nel volontariato e di attività artistiche anche nelle scuole; l’attuale consigliera comunale Monica Cesari, attiva nel volontariato in parrocchia e in varie associazioni; Lorella Ferrarini del gruppo Auser Poggio Renatico, Silvia Garuti avvicinata al volontariato con Avis, Carnevale e Parco I Maggio; Stefano Giorgi, pensionato dopo aver lavorato per 40 anni nella distribuzione editoriale; Daniele Gonelli ex tecnico-commerciale in un’azienda metalmeccanica e membro di alcune associazioni di volontariato; Ayesha Mazhar che ha studiato sistemi informativi aziendali; Alessandro Malaguti, esperto di informatica e sistemista per una multinazionale; Fabiano Menegatti, con esperienza di volontario nel 118 e specializzazione come massaggiatore sportivo; Emanuela Tavolini, volontaria di un’associazione animalista, convinta assertrice di una vita equilibrata, senza disuguaglianze e giusta per tutti. "Sono persone bravissime e serissime, a comporre un gruppo eterogeneo, che trova il suo valore proprio nella sinergia di queste diversità e nell’apporto di tutti – conclude la Bergami –. Nelle prossime settimane sono previsti la presentazione del programma e gli incontri in tutti i centri del territorio".

Laura Guerra