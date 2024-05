’Non esco più’ per i giovani

Domani alle 20.45 in sala Zarri si parla di "Ritiro sociale giovanile". Il seminario di sensibilizzazione e di contrasto del fenomeno dei giovani che faticano a socializzare all’esterno delle mura di casa è organizzato dalla Cooperativa Cipiesse Energie Educative, in collaborazione con Centocontempla e la Aps Improlabart. Ad inizio conferenza, la compagnia di Varki Teatro metterà in scena la performance ‘Non esco più’. La Cooperativa Cipiesse ha all’attivo diverse esperienze di riflessione e approfondimenti sull’evoluzione del fenomeno del ritiro sociale in adolescenza, si stimano almeno centomila casi solo in Italia e il disturbo è stato già oggetto di Linee di indirizzo da parte della Regione E-R approvate nell’anno 2022.