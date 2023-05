Nuovo ciak in città della fiction ’Lea’ Per la seconda stagione via ai casting

Continuano i casting per la seconda stagione di ‘Lea – Un nuovo giorno’, la fortunata fiction ambientata a Ferrara con Anna Valle e Giorgio Pasotti, che torneranno tra giugno e luglio in città per le nuove riprese. L’inizio delle riprese è previsto per il 19 giugno e si cercano in particolare comparse, che abbiano specifiche caratteristiche, per interpretare: un professore di musica, per cui si ricerca un uomo tra i 30 e i 45 anni, un’assessora per cui si cerca una donna tra i 40 e i 50 anni, diversi bambini e bambine tra gli 8 e 16 anni, per cui ci sono già molte candidature, che andranno a formare una classe di musica per cui è preferibile che sappiano maneggiare uno strumento musicale. Si cerca poi un’interprete per una babysitter, è richiesta una ragazza sui 30 anni, la commessa di un negozio di giocattoli tra i 20 e i 25 anni, oltre a due figurazioni speciali, particolarmente minute: un ragazzo alto 1,65 m e una ragazza alta 1,50 m. Chi non rientrasse in questi criteri non è però escluso e può comunque mandare la sua candidatura per ricoprire altri ruoli come comparsa. Le persone ricercate devono essere a Ferrara, e si raccomanda, se selezionati, di non abbronzarsi fino alla fine delle riprese. Per partecipare è necessario mandare la propria candidatura, che deve contenere una foto in primo piano, una a mezzo busto e una a figura intera, senza occhiali da sole o cappelli e non in pose particolari, all’indirizzo: [email protected] Saranno richiamate solo le persone selezionate. La serie, scritta da Peter Exacoustos, Anna Mittone e Mauro Casiraghi e prodotta da Rai Fiction con Banijay Studios Italy, racconta le avventure di Lea Castelli, interpretata da Anna Valle, infermiera pediatrica dell’ospedale di Ferrara che, ritornata in servizio dopo un periodo di assenza a causa di un grande dolore, si trova a lavorare con l’ex marito Marco Colomba, interpretato da Giorgio Pasotti. Nel cast anche Daniela Morozzi nei panni di Rosa, amica e collega di Lea. Molto apprezzati sono stati gli scorci di Ferrara, che oltre ai famosi Palazzo dei Diamanti e Castello Estense, hanno mostrato zone meno turistiche ma comunque suggestive della città.

Lucia Bianchini