Nuovo regolamento e costi al ribasso per le tariffe di Clara

E’ stato il presidente di Clara, Annibale Cavallari, con Elena Ferraresi, responsabile utenza, ad illustrare all’ultimo consiglio comunale di Codigoro le novità del nuovo regolamento per la disciplina della tariffa rifiuti. "L’aumento medio sarà attorno all’1%, nonostante i maggiori costi delle materie prime – ha spiegato –. Si pagherà circa 67 euro all’anno, ma avremo anche 500 famiglie che pagheranno meno rispetto a prima ed anche 13 imprese". Il presidente ha ricordato come il bilancio sia stato chiuso con un attivo di 400.000 euro, rispetto all’anno prima dove l’utile era stato di 40.000 con meno debiti per 7 milioni". Il consigliere di opposizione, Elisa Piffanelli, ha chiesto se a livello organizzativo non sia possibile fare la raccolta dei sacchi della plastica, cosi da liberare i marciapiedi di via Roma prima delle 15 e Cavallari ha risposto come proporrà la turnazione fra comuni. Il vicesindaco Francesco Fabbri, ha chiesto i tempi di realizzazione dell’isola ecologica presso l’ex carcere e Cavallari ha risposto come si stia attendendo l’approvazione del progetto definitivo da parte del Comune.