Occhio alle truffe, incontri con l’Arma

Continua il ciclo di incontri con la popolazione, organizzati dalla compagnia portuense dei Carabinieri con la collaborazione di comuni, polizie locali ed associazioni di categoria, volti ad informare ed aggiornare i cittadini sulle tecniche adottate dalla microcriminalità per commettere furti e truffe, soprattutto ai danni di soggetti appartenenti alle fasce più deboli. In tale contesto, dal gennaio scorso ad oggi, i militari hanno già tenuto una decina di incontri nei comuni di Voghiera, Masi Torello, Argenta e relative frazioni, confrontandosi con circa 300 cittadini. Il prossimo incontro è fissato per oggi alle 14.30 presso le ex scuole elementari di via dei Lidi Ferraresi n. 153, in località San Giovanni di Ostellato, dove i militari saranno affiancati da esponenti dell’amministrazione comunale, del sindacato dei pensionati SIP-CGIL e di Federconsumatori Ferrara. Seguirà un ulteriore ed analogo incontro con i cittadini di Ostellato, che si terrà il 31 marzo, alle 14.30, presso la Pro-loco di via Ferrara n. 196, nella frazione Rovereto.