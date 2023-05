Occupati a un anno dalla laurea Decollano le professioni scientifiche e matematiche

Trovano lavoro dopo un anno dal conseguimento del titolo e svolgono professioni qualificate in diversi settori: dall’insegnamento nelle scuole a ruoli manageriali fino ad arrivare a opportunità occupazionali in ambito economico, finanziario, informatico, digitale.

È questo il profilo delle laureate e dei laureati in Matematica dell’Università di Ferrara, che ieri hanno partecipato all’evento MATH4JOB, organizzato dal Dipartimento di Matematica e Informatica di Unife per agevolare l’incontro con le aziende. Dopo il successo dell’anno scorso, quest’anno a MATH4JOB, laureate e laureati, studentesse e studenti hanno potuto incontrare una decina tra imprese ed enti, tra cui Centro Software, Comune di Ferrara, Credem, CRIF, CSQA, JRC - Commissione Europea, Prometeia, SOL3. I rappresentanti delle organizzazioni, oltre a illustrare quali professioni svolge un Matematico e perché sia una figura richiesta nel mondo del lavoro, hanno dialogato con gli studenti spiegando per quali ruoli si possono candidare e cosa offrono in termini di proposte di lavoro.

Gli elevatissimi tassi di occupazione dei laureati in Matematica a Unife sono certificati annualmente da Almalaurea, il Consorzio Universitario che rappresenta 78 Atenei e circa il 90% dei laureati complessivamente usciti, ogni anno, dal sistema universitario italiano. Nell’ultima indagine “Condizione occupazionale” del 2022, è emerso che già ad un anno dalla laurea il 100% dei laureati magistrali in Matematica a Ferrara è occupato. In particolare, a 1 anno dalla laurea, il 43% è impegnato in attività di formazione eo ricerca, come il dottorato, mentre a 3 o 5 anni dalla laurea tutti lavorano in professioni scientifiche, intellettuali e a elevata professionalizzazione.

Tra i laureati magistrali a 5 anni dalla laurea, il 60% è impiegato nel settore privato e il 40% nel pubblico, con una retribuzione media superiore a 2mila euro. Inoltre, è sempre più diffuso lo smart working in queste professioni.