Oggi il docufilm ’Fortuna Granda’ approda al cinema Santo Spirito

Il docufilm ’Fortuna Granda’, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e supportato da Emilia-Romagna Film Commission, è ambientato a Goro, in provincia di Ferrara, e racconta la storia di Alessandro, Gioele, Matteo e Samuel, quattro sedicenni che cercano di apprendere il mestiere dei padri e dei nonni. Vincitore del Premio Solinas come miglior documentario prodotto per il cinema nel 2020, ’Fortuna Granda’, dopo un passaggio al festival Visioni dal mondo nel 2021 e la presentazione in anteprima mondiale al Biografilm Festival 2022 alla presenza degli autori e registi Francesca Sironi e Alberto Gottardo, è uscito nelle sale cinematografiche il 24 novembre 2022. Ora, in collaborazione con il gruppo di coordinamento IeFP e la casa distributrice del film, sono programmate alcune proiezioni gratuite dedicate ai ragazzi e alle ragazze che frequentano percorsi di Istruzione e Formazione Professionale: dopo quella di Ravenna, oggi è la volta di Ferrara (alle ore 9,30 al Cinema Santo Spirito) e il 18 maggio a Parma (Cinema Astra).

Il film è ambientato in provincia di Ferrara, al confine nord-orientale del Delta del Po. Qui la popolazione da sempre si garantisce il sostentamento con la produzione di molluschi, e dagli anni Ottanta, in particolare, con l’allevamento delle vongole. Francesca Sironi e Alberto Gottardo nel 2017 sono arrivati sul delta del Po per realizzare un reportage giornalistico sugli adolescenti della provincia di Ferrara. A Goro hanno conosciuto Alessandro, Gioele, Matteo e Samuel che sono diventati subito, fin dal primo incontro, i protagonisti del loro docufilm.