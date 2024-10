"Ogni volta ci sono problemi ingenti"

Enrico Maggiolini ha seguito la situazione di via Santa Margherita a Malborghetto di Boara, fin dai primi allagamenti, documentando tutto. "Ogni volta che si susseguono precipitazioni abbondanti il complesso si allaga, raggiungendo anche un livello di 1.2 metri di acqua all’interno delle abitazioni. Solo negli ultimi tre anni si sono verificati quattro eventi, con intervento per svuotare gli abitati dall’acqua". Maggiolini spiega "Nonostante l’amministrazione comunale fosse informata da svariate segnalazioni, al momento non si è risolto nulla. In questi anni sono state effettuate videoispezioni e pulizia professionale delle condotte private, che poco o niente hanno potuto contro gli allagamenti ripetuti".