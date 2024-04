Oltre 50 atleti al torneo di tiro con l’arco

Si è svolta a Bondeno la prima tappa del decimo Trofeo Quadrangolare di tiro con l’arco “Andrea Bertolino”. Una competizione interregionale dedicata alle categorie giovanili creata dal Comitato Regionale Fitarco con l’obiettivo di stimolare e coinvolgere i giovani che praticano tiro con l’arco in un evento loro dedicato. "Si è trattata di una bella mattina di sport all’aria aperta che ha visto partecipare ben 52 giovani atleti dai 9 ai 20 anni – è il commento dell’assessore allo Sport, Ornella Bonati, presente alla manifestazione –. Un sentito ringraziamento alla Asd Arcieri Bondeno, giunta ormai al terzo anno di organizzazione di questo encomiabile appuntamento che oltre a promuovere la competizione sportiva in sé ha anche l’obiettivo di avvicinare nuovi ragazzi e ragazze a una disciplina che richiede elevate dosi di concentrazione e tecnica". Le medaglie assegnate, vista la natura parziale della competizione, sono una quarta parte della medaglia intera: un traguardo che i giovani atleti potranno conquistare classificandosi ai primi tre posti in tutte e quattro le fasi del torneo.