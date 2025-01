Omaggio a David Lynch in sala Estense. Parte stasera la rassegna ’No hay banda’

Ci ha lasciato da poco – il 15 gennaio – uno dei maestri del cinema, David Lynch, e anche Ferrara si impegna a rendere omaggio al regista. Arci infatti, in collaborazione con il ’cinema Boldini in sala Estense’ ha organizzato una retrospettiva che celebra la complessità, l’intensità e il mistero del suo universo cinematografico. ’No hay banda’ è il titolo scelto per questa rassegna, richiamo diretto alla celebre frase di ’Mulholland drive’ e un invito a immergersi nelle atmosfere uniche di David Lynch. La retrospettiva si svilupperà in sei serate, portando sul grande schermo alcuni dei capolavori più rappresentativi della filmografia lynchiana. Ogni film sarà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere l’esperienza nel modo più autentico e immersivo possibile.

La rassegna prende il via proprio con ’Mulholland drive’, in programma oggi alle 21: un viaggio ipnotico che si muove tra realtà e sogno, lasciando lo spettatore sospeso in un’atmosfera onirica e inquietante. Domani segue ’Lost highway’, un labirinto narrativo dove la tensione cresce a ogni scena, trascinando il pubblico in un’esperienza visiva e sonora profondamente disturbante. Giovedì sarà dedicato a ’The elephant man’, uno struggente racconto sulla dignità e sull’umanità, capace di toccare corde emotive profonde attraverso la storia di una vita segnata dall’emarginazione e dalla bellezza nascosta.

A febbraio, la retrospettiva riprende con ’Blue velvet’, in proiezione mercoledì 19: un’immersione negli abissi più oscuri del sogno americano, dove la quiete di una cittadina nasconde un cuore di violenza e desiderio. Giovedì 27 arriva ’Wild at heart’, un’esplosione di passione e caos, dove l’amore e la libertà si scontrano con una realtà brutale e imprevedibile. Il percorso si conclude martedì 4 marzo con ’The straight story’, l’opera più intimista e lineare di Lynch, un racconto di rara delicatezza che esplora il legame tra famiglia, tempo e redenzione, senza rinunciare alla sua poetica profondità. Tutti i film, ad eccezione di ’Blue velvet’ e ’Wild at heart’, saranno in versione restaurata 4K dalla cineteca di Bologna. Le proiezioni si terranno presso la sala Estense di Ferrara alle 21, in piazza del Municipio. Con questa rassegna, il cinema Boldini invita il pubblico a scoprire o riscoprire uno dei maestri del cinema contemporaneo, in un percorso che attraversa l’onirico, il perturbante e l’intimo, come solo Lynch sa raccontare. Il regista visionario infatti, che condivideva il compleanno con un altrettanto visionario regista, Federico Fellini, è stato capace di creare atmosfere uniche, oniriche e inquietanti nonché simboli intramontabili, quali le famose tende rosse, le luci blu e le lampadine ronzanti e fioche. Ideatore di una delle serie tv cult ’Twin peaks’ – a cui poi è seguito il film ’Fuoco cammina con me’ – Lynch ha saputo narrare la mente dei suoi personaggi regalando immagini e scene uniche. A prova della sua imponenza nel panorama della settima arte, lo scorso 6 ottobre l’Oxford english dictionary ha persino integrato nel suo dizionario il termine ’lynchiano’.

