Zona logistica semplificata. La nomina di Giorgio Guberti: "L’obiettivo è la crescita"

Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, è stato designato da Unioncamere Emilia-Romagna, su richiesta della Regione, in seno al Comitato d’indirizzo della Zona Logistica Semplificata. Il decreto legge 14 marzo 2025, numero 25, aveva infatti valorizzato il ruolo delle Camere di commercio, inizialmente non previste, nella governance delle Zls, inserendole a pieno titolo quali componenti dell’organo che ha il compito di coordinare, indirizzare, svolgere raccordo istituzionale e monitoraggio delle attività contenute nel Piano di Sviluppo.

"La designazione, avvenuta all’unanimità, di Giorgio Guberti – evidenzia Valerio Veronesi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna - è arrivata a coronamento del grande impegno che ha profuso per l’attuazione della Zls e per il riconoscimento del ruolo delle Camere di commercio nell’organismo di governance. La Zls è una grande opportunità per le nostre aziende, che avranno la possibilità di essere più competitive, beneficiando di una forte semplificazione delle procedure e di agevolazioni fiscali. Unioncamere Emilia-Romagna e le Camere di commercio della regione hanno supportato sin dall’inizio questo obiettivo che, agevolando le imprese, rende la nostra regione più competitiva ed attrattiva per l’insediamento di nuove attività".

"Ho sempre sostenuto che non esiste territorio moderno e competitivo che non punti oggi su infrastrutture nuove e sostenibili, velocizzando gli spostamenti e garantendo tempi rapidi di arrivo sui mercati, a partire dai collegamenti con i principali porti e aeroporti europei. La Zona Logistica Semplificata - sottolinea Giorgio Guberti - è una grande occasione per incentivare i livelli di accessibilità tra il porto di Ravenna e i bacini produttivi di primario interesse per lo sviluppo della regione e per promuovere l’intermodalità come un elemento distintivo a supporto di un disegno strategico di sviluppo sostenibile del territorio e degli investimenti ad esso destinati. Per questo la presenza delle Camere di commercio, istituzioni di rifermento per il mondo economico, nella governance era opportuna e necessaria. Ringrazio la Giunta di Unioncamere regionale per la fiducia accordata nell’affidarmi questo incarico che svolgerò avendo sempre chiaro l’obiettivo, quello di favorire le migliori condizioni per la crescita e la competitività delle nostre imprese".