Orgoglio ’pride’ sui Trepponti

Torna l’arcobaleno sui canali della città lagunare. Domenica 1° giugno, infatti, si terrà la terza edizione il Comacchio Pride, evento che celebra l’orgoglio, la libertà e l’inclusione, organizzato dall’associazione OpenUp Aps, guidata dal presidente Gennaro Sorvillo (già ideatore del Pride 2023) insieme al team composto da Carolina Lavin Fantastichini, Maria Fiorani, Giovanna Galeone, Mengi Cavallari, Filippo Burbano Fantastichini e Sara Pazzafini, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dal Comune di Comacchio e supportato da sponsor e realtà locali.

L’edizione 2025 prevede un inizio energico alle 18 da Piazzetta Trepponti, con la cerimonia di apertura e la partenza della coloratissima parata in bicicletta, ribattezzata per l’occasione "Lelle in Sella", un originale bike pride che attraverserà le vie del centro storico. Le biciclette saranno messe a disposizione gratuitamente per chi arriva da fuori città, così da favorire la partecipazione di tutte e tutti, senza barriere.

Al termine del percorso, Piazzetta Trepponti si trasformerà nel cuore pulsante della festa: musica, performance artistiche dal vivo e dj set animeranno la serata fino a notte, per celebrare insieme l’orgoglio e l’inclusività. Madrina del Comacchio Pride 2025 sarà Francesca Pascale, voce coraggiosa e appassionata dei diritti Lgbtq+, mentre il ruolo di "zia" dell’evento sarà affidato a Priscilla, nome d’arte di Mariano Gallo.