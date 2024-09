Orti urbani, ecco il regolamento: "Ci saranno fontane e spazi comuni"

E’ stato approvato il regolamento per la gestione e assegnazione degli orti urbani e a settembre sarà possibile iniziare a chiedere gli spazi. "Il regolamento è un tassello necessario per l’avvio di una infrastruttura sociale di comunità da molto tempo richiesta dal territorio – dice il vicesindaco Vito Salatiello - Intanto, i lavori di realizzazione degli orti, volgono al termine e hanno un cronoprogramma tale da vedere la conclusione coincidente con le assegnazioni ai cittadini". L’area di realizzazione è in via Israeliti sul capoluogo, sarà dotato di fontanelle e spazi comuni. "Il regolamento serve a disciplinare, oltre all’uso e alle regole di comportamento, anche i criteri di assegnazioni e i possibili destinatari delle piazzole – prosegue Salatiello - Anzitutto è prevista la possibilità di esternalizzare la gestione ad enti del terzo settore, anche se l’intenzione dell’amministrazione è quella di una gestione iniziale diretta. Si prevede, poi, che parte delle piazzole possano essere destinate ad enti del terzo settore, associazioni o ai servizi del comune per progettualità specifiche di inserimento sociale". Ed entra nel merito degli spazi. “I criteri di assegnazione danno la priorità ai residenti nel comune di Cento, rendendo tuttavia possibile la cessione di piazzole anche a chi viene da fuori comune, qualora disponibili in via residuale – spiega - Tra i criteri maggiormente premianti, l’anzianità e il fatto di non avere disponibilità di altri terreni, oltre ad incidere anche il numero di componenti del nucleo familiare, l’essere o meno pensionato". Tutte le assegnazioni avvengono tramite procedura ad evidenza pubblica, hanno una durata di 3 anni e possono essere rinnovate per ulteriori 3 anni. In caso di un numero di domande superiore alle disponibilità del numero degli appezzamenti, verrà stilata una graduatoria in base a punteggi. "Siamo molto contenti di essere giunti quasi al traguardo per la realizzazione di questo piccolo ma molto atteso servizio alla cittadinanza, da molto tempo richiesto – conclude Salatiello - Sin dall’inizio dello stanziamento dei fondi necessari sono state numerose le richieste pervenute all’URP e ai nostri uffici per fare richiesta di un pezzettino, segno che la città attende questa struttura. Mi auguro che la funzione sociale trovi massima espressione all’avvio. Nel mese di settembre potremo dare apertura alle domande di concessione, ultimo tassello formale per poter finalmente attivare questa opportunità".

Laura Guerra