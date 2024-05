Ospedale, Ortopedia individuata come eccellenza

CENTO

L’Unità operativa ortopedia e traumatologia dell’ospedale di Cento, in particolare per quanto riguarda la chirurgia della spalla, è stata individuata come eccellenza italiana dall’Istituto tedesco di qualità e finanza, che gli ha conferito la certificazione degli "Ospedali di eccellenza 2024". Riconoscimento che segue quello per il bilancio dell’attività di Ortopedia. "Siamo stati fra le prime realtà in Italia – ha spiegato Castagnini – a mettere in campo una presa in carico a 360 gradi del paziente grazie alla presenza di un internista in reparto. Una modalità organizzativa che permette una comunicazione migliore anche con il medico di base che seguirà il paziente dopo la dimissione". Unità che si è messa in luce per l’implementazione dell’attività di chirurgia elettiva e per aver realizzato diversi nuovi servizi, tra cui il Fast track in Pronto Soccorso, la telemedicina per il controllo a distanza e l’attivazione dell’Ambulatorio Osteoporosi e nel 2023 messa in luce a livello regionale per quanto riguarda i 113 pazienti (83%) che sono stati operati entro 48 ore. Ausl che risponde anche alle ultime dichiarazioni del Comitato Cittadini. "La temporanea chiusura dei 10 posti letto di medicina non è assolutamente legata a un depotenziamento dell’ospedale ma ad una normale programmazione dell’attività per consentire le ferie estive del personale".