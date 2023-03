Palazzo Roverella tra letteratura, balli e incontri

di Francesco Franchella

Cene, balli, libri, carte e attività per un pubblico sempre più trasversale, con un’ulteriore apertura verso la cittadinanza. È stato presentato, ed è già in pieno regime, il programma dell’attività del Circolo dei Negozianti dei mesi marzo-luglio 2023. "Abbiamo avviato una serie di iniziative offerte ai soci e alla cittadinanza – spiega il presidente del circolo, Paolo Orsatti – iniziative in vari settori, soprattutto in quello culturale, musicale, cene a tema… molte attività sono rivolte anche e soprattutto ai giovani. Nell’ultimo anno – continua – c’è stato un incremento del numero dei soci: ora siamo 170. Abbiamo circa 40 nuovi soci che hanno tra i 35 e i 50 anni: siamo soddisfatti". Il primo degli eventi, che come di consueto si tengono a Palazzo Roverella, è fissato per oggi pomeriggio alle 16: il pubblico verrà allietato con una serie di danze ottocentesche, con 65 persone provenienti da tutta Italia, vestite a tema. Musica anche a maggio, con ‘Musica di corte a palazzo: dal Ducato Estense al regno di Elisabetta I d’Inghilterra’ oppure con il ‘Concerto di pianoforte per giovani talenti’.

Orsatti ricorda, tra gli altri appuntamenti, anche l’apericena di beneficenza, che verrà accompagnata da un concerto Gospel, il 17 di giugno nella corte interna di palazzo Roverella. Corte interna che, in due occasioni, si trasformerà in cinema, con le proiezioni di ‘Lei mi parla ancora’ di Pupi Avati e ‘Il Giardino dei Finzi-Contini’ di Vittorio De Sica. Alcuni mercoledì, inoltre, dalle 20.45 alle 22.30, si terranno delle attività di ballo, mentre, sempre di mercoledì, con cadenza quindicinale, avranno luogo una serie di serate culturali, rivolte soprattutto a studenti, nella Sala Estense del palazzo, con Riccardo Modestino e, a turno, un professore, che discuteranno di temi come la filosofia, la tecnologia, la medicina, la letteratura. Sempre nel solco letterario, è prevista un’interessante serie di presentazioni di libri, con diversi autori come Chiara Forlani (il suo ‘Delitto sull’Isola Bianca’ verrà presentato mercoledì 22), Lorefice, Casolari, Occhi, Olivari, Quarta e non solo. "Tutto questo viene fatto con l’idea di non dimenticare mai l’umano che è nell’uomo – commenta il vicepresidente, Riccardo Modestino –, le belle arti come una dimensione di ponte tra le belle scienze e le belle lettere: in questa dimensione, Palazzo Roverella si situa da anni". Ovviamente, come spiega la consigliera Viviana Zanardi, continuano gli storici tornei di burraco, martedì, giovedì, domenica e i festivi. Grande attesa per il torneo di Pasqua del 2 aprile.