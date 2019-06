Ferrara, 1 giugno 2019 - Seconda giornata di prove in vista delle corse del Palio, in programma domani dalle 16 in piazza Ariostea. Stamattina alle 9,30 la seconda prova libera (video), servita soprattutto a mettere a punto lo sgancio del canapo. Alle 18 le prove ufficiali, in cui le Contrade schierano il cavallo prescelto per la corsa. Domani in pista anche putti, putte e asine.

La messa a punto dello sgancio del canapo è stata necessaria dopo i brividi della giornata di ieri (video), quando il canapo non s’era sganciato abbastanza in fretta, e almeno quattro-cinque cavalli avevano rischiato di restare imbrigliati nella fune.

A evitare problemi ci aveva pensato, per fortuna, lo strappo netto della nuova transenna in plastica che recinta tutto l’anello interno: il canapo è poi sceso, gli otto cavalli sono passati senza problemi e nessuno ha riportato la minima conseguenza.

Ma il campanello d’allarme aveva fatto abortire le prove: a maggioranza, le contrade avevano infatti deciso di non effettuare una seconda partenza, per verificare prima quali fossero stati le cause dell'inghippo.