Palio, arriva il super ospite Piero Pelù al magnifico corteo assieme ai mille figuranti

Sarà il cantautore Piero Pelù il super ospite che sfilerà sabato 20 maggio, nel centro di Ferrara, assieme al Magnifico Corteo del Palio. La storica rievocazione, composta da oltre mille figurati, dalla Corte Ducale e delle otto contrade del Palio, partirà alle 20.45 da Piazzale delle Medaglie d’Oro, per poi passare in Corso della Giovecca, sotto il Castello Estense e terminare in Piazza Castello. Dopo Vittorio Sgarbi - guest dell’anno scorso -, la scelta dell’ospite al Magnifico Corteo per l’edizione 2023 è ricaduta sul cantautore fiorentino. I partecipanti sfoggeranno riproduzioni fedeli dei costumi di epoca rinascimentale, per rievocare i fasti della Corte Estense. Anche Pelù, in prima fila assieme all’Amministrazione Comunale, le autorità, la Corte Ducale e ai quattro figuranti Porta Palii, sarà vestito con il tradizionale abito del Podestà. "Che grande onore per me ricevere questo invito per una delle sfilate dei Palii storici italiani più antichi e importanti - afferma l’artista -. Porterò un po’ della mia toscanità nella meravigliosa Ferrara". Ad aprire la parata, dopo la prima fila, ci sarà la vincitrice della corsa dei cavalli dell’edizione 2022, San Giacomo, poi di seguito le altre contrade: Santo Spirito, San Luca, San Giovanni, San Giorgio, San Paolo, San Benedetto, Santa Maria in Vado.

In piazza Castello, al termine della sfilata, verranno poi annunciati alla Corte Ducale i nomi dei campioni che si sfideranno durante la gara, la sera del 27 maggio in piazza Ariostea. "Il Palio di Ferrara fa parte della nostra storia e delle nostre radici. Come avevo promesso, l’edizione di quest’anno passerà alla storia. Abbiamo scelto un grande ospite e un grande artista perché crediamo che questa manifestazione debba avere una visibilità sempre più ampia. Grazie agli investimenti degli ultimi anni e alla spettacolarità che la gara raggiungerà durante questa edizione - in una suggestiva piazza Ariostea illuminata a giorno - sono sicuro che sarà così. Ringrazio Piero Pelù per aver accettato con gioia il nostro invito", afferma il Vicesindaco con delega al Palio Nicola Lodi. "Con grande piacere diamo il benvenuto a Ferrara a Piero Pelù. Per noi è davvero un onore vedere sfilare un artista di livello così alto nel Magnifico Corteo della Città degli Estensi - conclude il presidente dell’Ente Palio Nicola Borsetti -. La sua partecipazione impreziosisce sicuramente il nostro evento".