Parliamo di lupi: ecco gli incontri

Si moltiplicano le segnalazioni sugli avvistamenti di lupi, dopo la loro ricomparsa nel Parco del Delta del Po, a cominciare dalle Valli di Campotto due anni fa. Da allora il numero è notevolmente cresciuto e con quello segnalazioni anche a danno di greggi di pecore. Per rassicurare l’opinione pubblica i Comuni dell’Unione Valli e Delizie hanno organizzato un incontro pubblico in ogni Comune alla presenza degli amministratori ed esperti del Parco del Delta del Po. Si comincia domani alle 20.30 a Ostellato, nella sala convegni, nelle ex Officine Navarra; si prosegue il 27 ad Argenta, nella Sala San Lorenzo ai Cappuccini, infine il 30 marzo a Portomaggiore nella sala consiliare. La scorsa estate nella campagna di Argenta ci fu una strage di pecore. Il sospetto ricadde sui lupi e i danni furono ingenti.

f.v.