Partono gli interventi per il nuovo skate park al parco della Marina

È iniziata nella mattinata di ieri, l’operazione di montaggio del nuovo skate park al parco della Marina di Copparo. La tempistica prevista per il completamento dell’installazione è di una settimana. Lo skate park è composto dalle rampe laterali quarter più bank, dalla piramide centrale, dal manny e dalla flatbar. Il telaio portante è in legno di abete, i raccordi a terra in lamiera zincata, passamani, coping e angolari di scorrimento in acciaio zincato. Tutte le parti in legno verranno trattate con appositi impregnanti antimuffa. Le strutture saranno posate in maniera razionale nel rispetto delle vigenti normative, e verrà rilasciato il certificato di corretto montaggio. L’installazione al parco della Marina potenzierà l’offerta sportiva nell’area verde, dove sono state anche realizzate la riqualificazione del campo da basket e la manutenzione straordinaria delle tribune, che sono state trattate con l’idrolavaggio a pressione, per rimuovere la sporcizia e il degrado accumulatisi negli anni, e sono state sottoposte alla riparazione dei ferri di armatura, con il ripristino del calcestruzzo ammalorato e trattamento protettivo. "L’obiettivo – spiegano dall’amministrazione comunale – è quello di rilanciare il parco della Marina come luogo di sport, all’interno del quale i giovani si ritrovino per praticare varie attività ludico-sportive, oltre che come spazio culturale".

f.v.