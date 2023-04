Paura in centro per una fuga di gas Intervengono i vigili del fuoco

Fuga di gas nella tarda mattinata di ieri in una palazzina di via della Pace a Bondeno, nel cuore del Quartiere Sole. Una situazione che intorno alle undici ha creato allarme nella zona ma che si è conclusa nel migliore dei modi, senza dover arrivare ad evacuare le tante famiglie che abitano i palazzi ed individuando il punto preciso del pericolo per isolarlo e metterlo in sicurezza. Sono stati controllati, ad uno uno, dai vigili del fuoco del distaccamento volontari di Bondeno tutti i dodici appartamenti fino ad arrivare a capire da dove fuoriuscisse quella perdita e bloccare il pericolo. Arrivava da una delle cucine del terzo piano o meglio da un rubinetto di un piano cottura danneggiato. Se si fosse formata una sacca di gas metano avrebbe potuto crearsi un vero e proprio pericolo di esplosione.

Il rapido intervento dei pompieri ha permesso di risalire alle cause e scongiurare il peggio. Tutto è partito dalla segnalazione di alcuni residenti. "Si percepiva odore di gas nel vano scale". Un odore a tratti, non costante, a volte più intenso altre volte meno. Ma il sentore di una situazione fuori dalla norma era evidente. Un problema che a quel punto era diventato di tutti. Da qui la chiamata alla centrale operativa di Ferrara. Hanno prima controllato i contatori centrali senza trovare nulla di anomalo. Da qui la decisione di bussare ad una ad una delle porte degli appartamenti. C’è chi si è spaventato all’arrivo dei pompieri. Di fatto, la collaborazione dei residenti ha permesso a Vigili del fuoco, che hanno utilizzato il rilevatore elettronico di gas, di arrivare al guasto, nel penultimo appartamento. Bloccata la fuga è arrivato l’idraulico del privato per riparare il guasto. Non è stato l’unico intervento dei pompieri: hanno salvato un gatto che non riusciva più a scendere da un albero, tra gli applausi delle persone.

Claudia Fortini