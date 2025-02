Paura in via Calzolai. Scontro tra due auto, ferita anche una bambina

Scontro tra due auto in cui sono rimaste ferite tre persone tra cui una minore. La strada via Calzolai chiusa al traffico. Il fatto è successo ieri mattina poco prima delle 9 sulla in località Malborghetto. La dinamica, in fase di accertamento da parte della Polizia Locale Terre Estensi, ha visto coinvolte due macchine: una Classe A Mercedes e una Fiat Tipo. L’impatto è stato violentissimo e si è verificato in prossimità di una curva, prima di arrivare a Malborghetto. Sul posto il personale sanitario del Suem118 che ha provveduto alle necessarie cure delle tre persone coinvolte. Si tratta di una mamma con la figlia di 12 anni, che si trovano a bordo della Classe A, e un uomo a bordo dell’altra auto. Al termine dei primi soccorsi, sono state riscontrate contusione multiple di media gravità, con trasporto in ambulanza all’ospedale ‘Sant’Anna’ di Cona per tutte le persone coinvolte, per ulteriori accertamenti. Molto probabilmente, l’attivazione dei rispettivi airbag delle auto scontratesi ha attutito l’impatto ed evitato il peggio. Sulla strada di via Calzolai a terra parti di carrozzeria distrutti e vista la posizione delle due auto, si è reso necessario bloccare un lungo di tratto, con conseguente traffico deviato per altra viabilità. Le rilevazioni dell’incidente, finalizzate ad accertare l’esatta dinamica, sono state eseguite dagli agenti della Polizia Locale Terre Estensi. Altre due pattuglie, invece, con il supporto dei carabinieri si sono adoperati per la deviazione del traffico su via Calzolai. Nel dettaglio chi proveniva da Francolino veniva deviato sulla via acquedotto, mentre da Ferrara le auto dovevano svoltare su via Conca o via Conchetta. Si è registrato qualche rallentamento su via Calzolai, seppure senza grossi disagi. Le operazioni di ripristino e mezza in sicurezza della carreggiata, conclusasi con la rimozione dei mezzi è proseguito per tutta la mattina fino a dopo le 12. Tra la frazioni di Malborghetto e Francolino, in quest’ultima ricordano come la via Calzolai in questi anni è stata teatro di incidenti mortali. Sulla pericolosità di questa strada, in passato è stata al centro anche di un’interpellanza consiliare. "Una strada dove le auto – spiegano alcuni residenti – sfrecciano a tutta velocità e quella curva può diventare pericolosa. Sono già successi troppi incidenti". Negli anni , per cercare di migliorare la sicurezza, la strada è stata asfaltata ed è stata inserita la segnaletica verticale e orizzontale, con un’attenzione proprio alle due curve, che anticipano il passaggio vicino ad attraversamenti ciclopedonali e dossi. Tutto questo, però, pare non bastare. A breve, inoltre, verrà attivato una nuova postazione di autovelox su via Calzolai, inserita tra quelle con una più alta incidentalità.

Mario Tosatti