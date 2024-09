Per Improta è battaglia con Cittadella e Torres

Il mercato biancazzurro potrebbe riservare almeno un altro colpo nel reparto offensivo. Il ds Alex Casella è sulle tracce di Riccardo Improta, attaccante classe ’93 rimasto senza contratto dopo l’ultima esperienza con il Benevento. Veterano di lungo corso, con diverse presenze in A e B, il suo è un profilo seguito dalla Spal ma anche da altre due squadre: in cadetteria il Cittadella, in serie C c’è la Torres. Se arrivasse, non si tratterebbe certamente di una punta centrale alternativa a Karlsson, motivo per il quale resta in piedi l’ipotesi di arrivare a Zilli nel mercato di gennaio, un’operazione saltata in extremis proprio negli ultimi minuti della sessione estiva. La Spal ha già pescato abbondantemente dal mercato degli svincolati negli ultimi giorni, mettendo sotto contratto El Kaddouri, Polito e Bidaoui: ci si aspetta tanto dai due rinforzi di origine marocchina, ma entrambi dovranno raggiungere una discreta condizione fisica prima di poter dire la loro con la casacca spallina. El Kaddouri da più di un mese si sta allenando assieme alla squadra, per cui non è da escludere che possa essere il primo ad essere inserito nello scacchiere di mister Dossena.

j.c.