Persone con disabilità, voce a fratelli e sorelle

Oggi alle 18:15 alla Biblioteca Casa Niccolini di via Romiti 13, spettacolo teatrale dei Terconauti ’Una storia di autismo normale’, preceduto da una tavola rotonda sul tema della disabilità. L’evento inizia alle 17 ed è a esautimento posti. I Terconauti sono seguitissimi sui social e contano quasi un milione di followers. Il loro spettacolo, della durata di un’ora circa, intervallato dalla proiezione di video, affronterà in modo serio e ironico temi come autismo, siblings, bullismo, fratellanza, amore per la musica e tanto altro. Una storia di rinascita che si concentra sullo scoprire i propri punti di forza per superare ogni limite. Alla fine dello spettacolo ci sarà la possibilità di salutarli al firma copie del loro libro “Mia sorella mi rompe le balle” (Mondadori, 2020). Gli autori Damiano e Margherita Tercon sono due fratelli che, insieme a Philipp Carboni si sono fatti conoscere grazie a presenze televisive come Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales e alla loro forte presenza sui social. Contano 365mila followers su TikTok, 190mila su Facebook, 280mila su Instagram, 151mila su Youtube col nome “@terconauti”, e i loro video raggiungono oltre 20 milioni di persone ogni mese. Lo spettacolo inizierà alle 18:30, ma dalle 17 si aprirà una tavola rotonda (a cui parteciperà anche Margherita Tercon) per confrontare esperienze: ’Dare voce a fratelli e sorelle delle persone con disabilità’, rivolta a tutti e coordinata da Andrea Dondi (psicologo-psicoterapeuta) e Tamara Zappaterra, professore associato e prorettrice alla diversità, equità e inclusione dell’università degli studi di Ferrara. Alle 18.30 andrà in scena ’Una storia di autismo normale’ a cura dei fratelli Damiano e Margherita Tercon e Philipp Carboni. Damiano e Margherita sono fratelli. Lui ha 41 anni, è autistico e sogna di diventare un cantante lirico. Lei è la sua spalla, e lo aiuta nella realizzazione dei suoi sogni. Insieme a loro c’è Philipp, fidanzato di Margherita che sostiene la coppia portando in scena lo sguardo incuriosito dello spettatore.