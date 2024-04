"Pescara e Sabbioni, lavori terminati entro la settimana prossima"

Caro Carlino,

con riferimento alle lettere “Sabbioni di Pescara è isolata per un guasto alla rete telefonica” e “Sabbioni di Pescara è senza telefoni” pubblicate rispettivamente il 13 e 17 aprile, TIM precisa che si tratta di un guasto complesso ad un cavo colpito da una scarica atmosferica, che ne ha compromesso la continuità elettrica. L’intervento prevede la sostituzione di una tratta di 200 metri del cavo effettuando uno scavo. TIM ha richiesto e ottenuto finalmente il tracciamento dei sottoservizi da parte di due imprese di servizi presenti con proprie infrastrutture nell’area di intervento per poter effettuare lo scavo e oggi è stato avviato il tracciamento delle attività afferenti alle infrastrutture esistenti sottosuolo. La conclusione dei lavori e il ripristino dei servizi sono previsti al massimo all’inizio della prossima settimana. Cordiali saluti

Ufficio stampa TIM

* * *

TIM, ALTRA SEGNALAZIONE

DA PESCARA E SABBIONI

Caro Carlino,

mi associo alla lettera del del signor Raimondi: Pescara e Sabbioni, paesi abbandonati a se stessi, la prevalenza sono anziani e la maggioranza vivono soli, non hanno nessuna possibilità di interagire con i famigliari in quanto dal 1 febbraio senza nessun preavviso la TIM ha staccato la linea del telefono, dicono per colpa di una rottura ad un cavo primario, anche chi possiede un cellulare (e sono pochi) la connessione è inesistente e quindi doppio problema. Cerchiamo di fare il possibile girando di giorno e di notte per vedere se stanno bene ma la situazione è insostenibile. Da parte del 187 menefreghismo totale, ma sono molto celeri a mandare le bollette nonostante sanno perfettamente che non c’è linea.

Giulietta Nagliati

* * *

GRAZIE AL PERSONALE

DEL PRONTO SOCCORSO

DEL ’DELTA’

Caro Carlino,

chiedo un pó di spazio per esprimere i miei più sinceri apprezzamenti ed elogi per l’assistenza ricevuta sabato scorso dalle 21 alle 24 da tutto il personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale del Delta sia da quello dell’ambulanza venuto presso il mio domicilio a seguito di malore, sia da quello medico che infermieristico, così come dalle Oss, con la loro carica di umanità, sia a livello professionale che di cortesia e tantissima premura vista la situazione. Grazie ancora di cuore a tutti,

Simona