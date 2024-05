Piano per l’elettrificazione della ferrovia, il punto con l’assessore regionale Calvano

L’elettrificazione della linea ferroviaria Ferrara-Codigoro ai blocchi di partenza, un progetto che coinvolge anche Ostellato, stazione intermedia lungo la tratta. Se ne parlerà martedì alle 18 nella sala civica ex officine Navarra con l’assessore regionale al Bilancio Paolo Calvano, ex sindaco di Ostellato. Oltre all’ex primo cittadino, saranno presenti il sindaco uscente Elena Rossi e Luca Roverati, capostazione e candidato nella lista FuturOstellato, che sostiene la ricandidatura del primo cittadino ostellatese. I lavori, a cura di Fer, per 42 milioni di euro di risorse messe a disposizione della Regione, completeranno entro la prima metà del 2025 l’elettrificazione di tutte le linee ferroviarie regionali.