Piazza invasa da colori e bici, successo per il tour ’Delta del Po’

CODIGORO

È stato un successo straordinario l’escursione "Il Delta del Po tra l’antico e il moderno", organizzata il primo maggio dalla Fiab Codigoro Pedale Stanco. Oltre 70 i partecipanti sulle due ruote provenienti da tantissime parti d’Italia, come Trento, Ascoli Piceno con alcuni giunti il giorno prima per soggiornare nel codigorese. Bello il percorso fatto con le biciclette come l’ospitalità lungo l’itinerario, dagli amici di Goro alla torre dell’Abate e la sosta culinaria squisita al Castello della Mesola durante la sagra dell’asparago. Molti anche gli apprezzamenti alla perfetta organizzazione e coinvolgente l’esplicitazione dei vari monumenti storici e naturali forniti dalla guida Milena Medici di Codigoro, anche lei in bici.

"Siamo felicissimi del risultato della manifestazione - dice il presidente Fiab di Codigoro Massimo Biolcatti - ed abbiamo dovuto chiudere le iscrizioni anzitempo per le troppe richiesta di adesione. Percorsi fantastici tra Goro, Mesola e Codigoro e molti si sono ripromessi di ritornare, tutto si è svolto nel migliori dei modi. Quel che conta davvero e aver fatto ammirare la bellezza del Delta e far comprendere come il turismo lento sia uno dei possibili volani di sviluppo del territorio – conclude Biolcati – per un turismo in sintonia con il nostro bellissimo ambiente".

c.c.