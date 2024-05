Pichetto Fratin incontra le categorie

Un altro ‘big’ fa tappa a Ferrara. Si tratta del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che oggi pomeriggio, a partire dalle 15, parteciperà a un incontro – organizzato dalla sezione ferrarese di Forza Italia – con le categorie produttive nella sala conferenze della Camera di Commercio. Oltre ai rappresentanti delle categorie economiche, all’incontro pubblico parteciperanno il sindaco Alan Fabbri, l’assessore al Bilancio Matteo Fornasini, la parlamentare azzurra Rosaria Tassinari e il segretario provinciale forzista, Fabrizio Toselli. "Vogliamo continuare ciò che abbiamo iniziato all’incirca un anno fa, quando è venuto sul territorio Alessandro Cattaneo per discutere del tema legato al Supernonus – così Toselli e Fornasini – poi si sono susseguiti diversi appuntamenti con il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, il sottosegretario delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini e il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti Tullio Ferrante. Questa è la volta del ministro Pichetto Fratin nell’ottica di proseguire con il nostro impegno di portare sui tavoli di Roma le istanze del territorio e mantenere un contatto diretto con il Governo. Invitiamo tutti a partecipare a questo momento di confronto e dialogo finalizzato alla promozione di idee e progetti per Ferrara". Forza Italia si sta caratterizzando in particolare proprio con il rapporto con le categorie economiche. E d’altra parte quelli legati all’abbassamento della pressione fiscale, alle attività produttive e al mondo economico più in generale sono temi che in qualche modo fanno parte – da sempre e a tutti i livelli – del dna del partito".